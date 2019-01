Desestiman cargos de violencia doméstica contra linebacker de los Redskins

Los fiscales de Florida decidieron desestimar los cargos de violencia doméstica contra el linebacker de los Redskins de Washington, Reuben Foster.

El miércoles, las autoridades presentaron una notificación de la terminación del proceso, la cual dice que el cargo de delito menor en primer grado por violencia doméstica fue desestimado. Por ende, no hay necesidad de que Foster comparezca en una audiencia ante la corte.

Estella Gray, directora de comunicaciones de la fiscalía del Estado, dijo que los fiscales concluyeron que no había suficiente evidencia para presentar cargos contra Foster luego de una “revisión meticulosa sobre los hechos del caso”, aunque no ofreció más comentarios al respecto.

Foster fue detenido en noviembre, en el hotel donde su equipo se hospedó antes del partido contra los Buccaneers de Tampa Bay. Esto luego de un incidente con una agente de policía, identificada como la misma mujer que en febrero lo acusó de haberla golpeado.

La mujer, no obstante se retractó posteriormente de las acusaciones.

El jueves, el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo que la liga está monitoreando todos los eventos en la situación, que continúa bajo revisión.

Actualmente, Reuben Foster se encuentra en la lista de exenciones del comisionado, lo que significa que no puede jugar ni entrenar.

La liga todavía podría decidir castigar al linebacker, aunque haya sido absuelto por el sistema judicial.

Los Redskins adquirieron los servicios de Foster luego de que los 49ers lo dieran de baja, y dijeron que habían hablado con sus excompañeros de la Universidad de Alabama antes de tomar la decisión de firmarlo.

