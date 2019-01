Cristiano gana el premio al Mejor Jugador del Año en los Globe Soccer Awards

El portugués Cristiano Ronaldo sigue acumulando récords y reconocimientos.

El astro de la Juventus se hizo por sexto año consecutivo con el premio al Mejor Jugador del Año en los Globe Soccer Awards, en una gala celebrada este jueves en Dubái.

A pesar de que competía por el galardón contra los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, campeones del mundo con la selección francesa en el Mundial de Rusia, “CR7” terminó llevándose los honores y además se quedó con el premio al Mejor Gol del 2018, por su chilena contra la Juventus en los cuartos de final de la pasada Champions League.

“Espero ganar muchos otros premios para mi nuevo club, la Juventus”, dijo Cristiano en su discurso de agradecimiento, en el que no mencionó al Real Madrid ni a sus excompañeros blancos.

“Ya es 2019. El 2018 ya es pasado (…) Es un nuevo año y lo he empezado muy bien”.

El portugués lamentó, no obstante, que el gol que le valió el premio se lo haya marcado a su actual club.

“Estoy contento y tengo que agradecer a los fans, porque sin ellos el fútbol no sería nada”, añadió “CR7”.

El Atleti, el mejor club

Además de Cristiano, el otro galardonado de la noche fue el Atlético de Madrid, que fue reconocido con el premio al Mejor Club del Año.

El equipo rojiblanco terminó segundo en LaLiga de España, solo por detrás del Barcelona y por encima de su rival capitalino, el Real Madrid.

También se coronó campeón del a UEFA Europa League, venciendo en la final al Olympique de Marsella (0-3) con goles de Griezmann y Gabi Fernández.

Por otro lado, el seleccionador francés, Didier Deschamps, obtuvo el galardón al Mejor Entrenador del Año, superando en esa categoría a nombres como Zinedine Zidane, Jürgen Klopp y Diego Simeone.

El exjugador brasileño, Ronaldo Nazário de Lima (Mejor Carrera) y el técnico italiano, Fabio Capello (Mejor Carrera como entrenador), fueron otros de los premiados durante la velada.

