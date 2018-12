Mayweather llega dos horas tarde a la pelea y vence a su rival en menos de tres minutos

El estadounidense Floyd Mayweather Jr. volvió a ponerse los guantes y se subió de nuevo a un ring para una pelea de exhibición contra el prodigio de las artes marciales, Tenshin Nasukawa, conocido en su país como “Ninja Boy”.

El combate se realizaba en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo, frente a un selecto grupo que pagó una fortuna para presenciarlo. Sin embargo, Mayweather Jr. no llegó al Saitama Super Arena a la hora pactada, retrasándose más de dos horas y sembrando incertidumbre entre organizadores y asistentes.

Fuji TV, la señal televisiva a cargo de la emisión de la velada, denominada “Rizin 14”, no brindó mayores detalles sobre la demora. Pero en Japón temían, incluso, que Mayweather Jr. fuera a regresar a Estados Unidos sin cumplir su contrato.

Mientras tanto, el público esperaba en sus asientos y aguardaba por los choques previos a la pelea estelar.

Finalmente, el norteamericano llegó y el combate dio inicio, aunque este no tardó demasiado.

Foto: AFP

Asalto fulminante

Tenshin cayó el suelo tres veces en el primer asalto, derribado por la fuerza de los puños de Mayweather Jr., quien no tuvo misericordia de él, aunque sin desplegar su mejor boxeo.

“No me preocupo por nada, no tengo que entrenar para tres asaltos. En lo que respecta a los deportes de contacto, he visto todo a lo largo de mi carrera”, había advertido previamente Mayweather. “Pelear es algo que he hecho por más de 30 años, así que es solo un día más. Me preocupo por el entretenimiento y las cosas, pero una vez que suena la campana, siempre es entretenimiento”.

La pelea terminó en segundos, después de que el entrenador de Nasukawa cediera el KO técnico.











Un “Ninja Boy” visiblemente afectado estalló en llanto tras verse derrotado.

“Quiero darles las gracias a todos. Esto fue solo por el entretenimiento. Gracias Tokio, Japón, han sido maravillosos”, dijo Mayweather tras el combate.

“Esto no cuenta en mi récord ni en el de Tenshin; él sigue invicto; yo sigo invicto; yo sigo retirado. Esto fue solo por el entretenimiento (…) Tenshin es un verdadero campeón, es un gran luchador”.

“Le pido a todos los fans alrededor del mundo que apoyen a Tenshin; es un gran tipo; es un gran luchador y es un gran campeón”, sentenció.

Foto: AFP

Nasukawa, quien no paró de llorar durante todo el discurso de Mayweather Jr., se retiró luego a los vestidores acompañado de su equipo.

Ganancia millonaria

Por la pelea que duró menos de un minuto, Mayweather se habría embolsado la exorbitante cantidad de 88,2 millones de dólares, según había publicado el sitio Marca.

Foto: AFP

El desglose de la monstruosa cifra deja como conclusión que “Money”se llevó cerca de 35,2 millones de dólares por minuto y unos 634 mil 532 dólares por cada uno de los 139 segundos que duró el combate.