Sanguinario y racista, un hincha muerto, todo por el partido Inter-Nápoles

El alcalde de Milán pidió perdón al jugador senegalés del Nápoles, mientras horas después se daba a conocer la muerte de un hincha.

Y es que el juego entre el Inter de Milán y el Nápoles (1-0) dejó varios incidentes, entre ellos cuatro aficionados apuñalados.

Incluso, algunos ha pedido parar el campeonato de la Serie A y suspender la barra del Inter.

Todo comenzó en la cancha, con cánticos y gritos de “mono” al jugador del Nápoles, el senegalés Kalidou Koulibaly.

Por este incidente, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala le pidió perdón al jugador y dijo que no será partícipe de estos insultos.

Y advirtió que “seguiré acudiendo a ver al Inter, pero con los primeros cánticos, haré un gesto; me levantará y me iré”, dijo.

Pero los cánticos racistas solo fueron la continuidad de lo que había sucedido antes fuera del estadio.

Y es que un aficionado falleció después de resultar lesionado en los enfrentamientos con los “tifosi” del Nápoles, previo al partido.

Según los medios deportivos de Italia, el incidente ocurrió entre una pelea de aficionados del Nápoles que llegaron en autobús al estadio.

