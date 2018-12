El AC Milan comienza una batalla contra las sanciones de la UEFA

El AC Milan no aceptó las sanciones que le impuso la UEFA y ha comenzado una batalla legal ante el TAS.

Y es que el AC Milan apeló ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) las sanciones que le impuso la UEFA.

Así lo anunció el club lombardo, sospechoso por parte del organismo europeo de no respetar las reglas del “fair-play” financiero (FPF).

El AC Milan acude al TAS para encontrar una solución. / AFP

"El AC Milan, tras haber tomado nota de la decisión de la Instancia de control financiero de los clubes, expresa su decepción”.

El comunicado publicado en el sitio web del club continúa diciendo que "apelará esta decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte".

Our best wishes for Happy Holidays and a magnificent New Year, Rossoneri! Post your season's greetings in your language 🗣🗺

Dai rossoneri… ai rossoneri: buone feste a tutti i nostri tifosi! 🔴⚫#ACMerryChristmas pic.twitter.com/jXBXQwud5T — AC Milan (@acmilan) December 24, 2018

¿Por qué sancionaron al AC Milan?

La UEFA decidió excluir al cuadro milanés de una de las competiciones organizadas por la institución europea.

El evento se llevará a cabo en 2022-23 o 2023-24, y si el club “no está en un punto de equilibrio el 30 de junio de 2021″, no participará.

The boys are put through their paces on Christmas Eve 📽

Rossoneri al lavoro: concentrazione massima per #FrosinoneMilan 📽 pic.twitter.com/T5vg8zXOe1 — AC Milan (@acmilan) December 24, 2018

Así lo anunció el máximo organismo del futbol europeo, algo que no sentó bien al club italiano.

“Los Rossoneri” también tendrán retenidos 12 millones de euros de ingresos de la Europa League 2018-19.

Además, no podrán inscribir a más de 21 jugadores en las temporadas 2019-20 y 2020-21.

Last trip of the year for the Rossoneri: it's #FrosinoneMilan! ✈

Rossoneri in viaggio per l'ultima trasferta del 2018! ✈ pic.twitter.com/dx3Z5L929D — AC Milan (@acmilan) December 25, 2018

Así marcha el equipo lombardo

El AC Milan hizo este pronunciamiento, horas antes su juego este miércoles, en la jornada 18 de la Serie A.

El Milan visitará al Frosinone a las 5:30 horas (de Guatemala). En la Liga, marcha quinto con 27 puntos.

El líder de la competencia es la Juventus con 49 unidades. El club turinés visitará este miércoles al Atalanta (8:00).

*Con información de AFP