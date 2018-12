Ronaldo da su pronóstico del Mundial de Clubes y del Real Madrid

View this post on Instagram

Recebi ontem, com muito orgulho, homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. É uma honra ser reconhecido por olhar para as causas humanitárias desde os tempos de Embaixador da ONU, passando por todo o cuidado que temos com os “fenômenos das comunidades” na @fundacaofenomenos e hoje com a Fundação do @realvalladolid! 📷: Luiz C. Ribeiro