FOTOS. Tremendo lujo el de Messi, compra un avión con un detalle significativo

Messi finalizará el año con un tremendo lujo, un avión carísimo que revela un detalle significativo.

Así, astro del Barcelona se compró un jet millonario, en el que sobresale su dorsal y el nombre de su familia.

Pero el precio es impresionante, pues le costó 15 millones de dólares, y fue comprado en Estados Unidos.

La aeronave de Lionel Messi costó 15 millones de dólares. / Doble Amarilla

El tipo de avión que se compró Messi

La aeronave es un Gulftream V del año 2004, al que Messi le ha habría hecho modificaciones estéticas.

En la cola, tiene el número 10, dorsal de Leo, pero además, un detalle muy significativo en las escaleras.

La aeronave tiene sillones que se convierten en cama. / Doble Amarilla

Y es que en cada una aparece inscrito el nombre de cada integrante de su familia, lo más importante en su vida.

Así, se lee: "Leo, Antonela, Thiago, Ciro y Mateo", quienes lo han acompañado en todo momento.

En las escaleras, Messi plasmó los nombres más importantes de su vida. / Doble Amarilla

Así está equipado

En el interior cuenta con 16 asientos que pueden convertirse en un total de 8 camas, dos cocinas, dos baños y una ducha.

De acuerdo al diario Doble Amarilla, que reveló las imágenes, el avión llegó este jueves a Buenos Aires solo con la tripulación.







El medio menciona que Messi construyó un hangar en la ciudad bonaerense de San Fernando, para mantener su nuevo transporte.

Después del partido del Barcelona ante el Espanyol, "la Pulga" viajará a Madrid, para la final de la Copa Libertadores.

Aunque Messi no obtuvo este año ni el Balón de Oro ni The Best, terminará feliz con su nueva adquisición.