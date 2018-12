¡Bochorno en el futbol nacional! Partido finaliza antes por agresión al árbitro

El árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca terminó el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2018 antes de tiempo, luego de sufrir una fuerte agresión con una botella de vidrio.

Esto provocó que el silbante fuese trasladado a un centro asistencial debido a que tenía hemorragia en la cabeza.

Los príncipes azules del Cobán Imperial y los pecho amarillo de Guastatoya empatan sin goles y faltaban aproximadamente cinco minutos para el final.

Cerca del minuto 85', tras una disputa del balón este sale por la banda, cerca del tiro de esquina, y es entonces cuando Escobar Toca es impactado por una botella la cual fue lanzada desde el graderío.

Previo a ello, se pudo observar en la transmisión televisiva que se lanzaron otros objetos, entre ellos algunas piedras.

Fue identificado por las autoridades como Miguel Ángel Sagüe, de 29 años, y trabaja como ayudante de piloto, según sus propias palabras.

Fíjese que yo solo vi que cayó, no sé quién le pegó. Pero yo no tenía ningún objeto. Yo no tengo ningún ingreso a hospitales ni a la cárcel. Yo quise venir a ver Cobán Imperial y pagué mis 40″, aseguró.