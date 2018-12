Dos duelos de lujo deja el sorteo de las semifinales de la Liga de Naciones de Europa

Portugal se enfrentará a Suiza el 5 de junio en Oporto y Holanda se medirá a Inglaterra el 6 en Guimaraes en el otro duelo, según el sorteo realizado hoy y con el que las semifinales de la Liga de Naciones han tomado forma.

La final de la nueva competición de la UEFA tendrá lugar el próximo 9 de junio en Oporto, mientras que Guimaraes acogerá el partido por el tercer puesto.

CONFIRMED: #NationsLeague semi-finals!

Who will reach the final?

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) December 3, 2018