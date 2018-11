VIDEO. Periodistas de ESPN se burlan de colega guatemalteco por goleada contra Israel

Un incómodo momento vivió el periodista guatemalteco, José del Valle, durante una emisión del programa “Jorge Ramos y su Banda”, de la cadena ESPN, cuando sus compañeros de mesa se burlaron de él en pleno show.

Entre carcajadas y señalamientos, los periodistas Jorge Ramos, Hernán Pereyra y Ricardo Mallorga se mofaron de Del Valle por la humillante derrota que la Selección Nacional de Guatemala sufrió el jueves, cayendo por un contundente 7-0 frente a Israel.

La burla inició cuando Ramos tocó el tema de la goleada diciendo, de forma irónica, que Israel había ganado el partido con un gol de último minuto.

“A ver, me están contando que un gol sobre la hora le dio un triunfo a Israel sobre Guatemala, pero no tengo los detalles”, dijo el periodista argentino, antes de soltar una carcajada.

“¡Qué barbaro, Jorge!”, le respondió Del Valle.

“Tiene una 'cara de número' que no puede con ella hoy Del Valle. Golpe Bajo”, dijo por su parte Mallorga, también entre risas, refiriéndose al comunicador centroamericano.

Pereyra procedió entonces a dar su “resumen” del juego, en el que claramente se burló del resultado adverso para la Bicolor.

Ramos volvió a tomar la palabra diciéndole a Del Valle: “¡¿Siete a cero?! ¿El mismo resultado de Chile contra México ahora le tocó a Guatemala?”.

El periodista guatemalteco, visiblemente incómodo, esbozó una pequeña sonrisa y luego volvió a su gesto serio, lamentando la actitud de sus compañeros.

“Solo voy a decir lo siguiente: Walter Claverí se tiene que ir. Yo espero que no sea tan descarado como lo fue Juan Carlos Osorio. Un 7-0 es un resultado 'saca-técnicos'”, opinó Del Valle. “Walter Claverí está preocupado por conseguir una entrevista con Pep Guardiola, en lugar de ponerse a trabajar con la selección mayor”, agregó.

En ese momento, Pereyra trató de interrumpir su intervención, pero Del Valle lo ignoró diciéndole: “Sí, sí, ahí le cuento, Hernán; en la pausa”.

Del Valle también criticó los cambios en la alineación hechos por Claverí para el encuentro contra los israelitas, argumentando que Guatemala no cuenta con el abanico de opciones con el que otras selecciones sí, por lo que realizar tantas modificaciones es perjudicial para el juego del combinado nacional.

Acto seguido, Pereyra por fin dejó de lado las burlas y opinó con seriedad sobre la goleada:

“Claverí tiene un estilo, me han contado, puede ser, 'guardiolista'. Ese es el tema que uno no entiende con los técnicos (…) si soy el técnico de Guatemala no puedo jugar al estilo Guardiola. Con posesión, presión alta, salimos jugando del fondo, pelota limpia desde acá”.