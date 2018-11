Estatua en honor a Salah causa polémica en Egipto y burlas en las redes

Egipto y el resto del mundo se han burlado de la estatua de bronce que fue hecha en honor a la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, pues la consideran deforme.

Un gran número de internautas se burló a más no poder del homenaje que hicieron a Salha, pues consideran que la estatua fue diseñada con una desproporción en las formas, un cuerpo muy delgado en comparación con el tamaño de la cabeza y un rostro envejecido, irreconocible para muchos.

La obra, que es parte de la creación de la joven Mai Abdallah, ha recibido innumerables criticas y fue desvelada con motivo de un foro sobre jóvenes que se celebra en Sharm El Sheikh, con presencia del presidente Abdel Fattah Al Sissi.

Another week of a sculpture that looks nothing like who it was made to look like.

So which one is better?

RT for Salah

Like for Lion #OlyDade pic.twitter.com/dDSAX2ONsi

— ACCRA GREAT OLYMPICS (@AccraGtOlympics) November 7, 2018