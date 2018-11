Luis Suárez vuelve a ser el héroe del Barcelona

el Barcelona remontó in extremis (3-2) al Rayo Vallecano con un doblete de Luis Suárez.

El uruguayo abrió el marcador en el 10 y lo cerró en el 90. En medio el Rayo se situó con ventaja 2-1 gracias a los goles de José Ángel Pozo (35) y Álvaro García (57), y el francés Ousmane Dembele (87) logró el empate provisional.

De nuevo sin Lionel Messi, todavía de baja por su lesión en un brazo, el Barcelona sudó hasta el final para lograr el triunfo en Vallecas.

Un gran disparo cruzado de Dembele, que entró en la segunda parte, y un remate en plancha de Suárez le sirvieron para dar la vuelta al marcador.

Autor de un triplete en el triunfo 5-1 sobre el Real Madrid la semana pasada, el uruguayo volvió a marcar y alcanzó los 9 tantos, situándose como el máximo realizador del campeonato español.

El Barcelona estuvo cerca de pagar su exceso de confianza ante el humilde Rayo, que durante prácticamente todo el partido fue mejor. Finalmente la calidad de los atacantes azulgranas obró el milagro.

En la clasificación el Barcelona suma 24 puntos, cuatro más que el Atlético (2º), que solo empató (1-1) en la cancha del Leganés (18º), y el Alavés (3º), que juega el domingo ante el Éibar (15º).

⏰ It's all over in Vallecas!

💪 Comeback and three points!

⚽ Rayo Vallecano 2-3 FC Barcelona

👟 Pozo and Álvaro / @LuisSuarez9 (x2) and @Dembouz

🙌 Still top! pic.twitter.com/SU5lybmSur

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2018