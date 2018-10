El campeón vuela en Retalhuleu y Ajpacajá sigue como líder de la Vuelta

La ruta de la 58 Vuelta a Guatemala cumplió con su segundo día de competencia en el sur del país, esta vez con una contrarreloj individual de 33.5 kilómetros entre la Aldea El Rosario, Champerico, y San Sebastián, ambos municipios de Retalhuleu.

Sobre el asfalto, Rodas le imprimió potencia a sus pedalazos y completó el recorrido con un tiempo de 44 minutos y 39 segundos, con el que superó a los otros 110 corredores que tomaron la salida, incluido Alfredo Ajpacajá, su compañero en el equipo Decorabaños, quien comenzó la jornada como el portador del suéter amarillo e ingresó con una diferencia de 1:18.

"Muy contento, me esperaba hacer un buen tiempo pero me doy cuenta de que Dios nunca me abandona, siempre está conmigo, a pesar de que mi timón venía abajo en los 8 kilómetros", dijo entre lágrimas, Alfredo Ajpacajá.