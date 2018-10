Infantino confirma oposición de la FIFA al partido de la Liga en Estados Unidos

La FIFA está en contra de los planes de la Liga española de deslocalizar el partido entre el Girona y el FC Barcelona en Estados Unidos, confirmó este viernes el presidente de la instancia mundial Gianni Infantino.

"Siguiendo una petición de orientación de la Federación Española, US Soccer y la CONCACAF… el Consejo recalca el principio deportivo por el que los partidos de una liga deben disputarse dentro del territorio del respectivo miembro de la FIFA", afirmó Infantino en conferencia de prensa.

"El Consejo tiene una posición muy clara al respecto", añadió Infantino al finalizar el Consejo de la FIFA en la capital de Ruanda Kigali.

Unas declaraciones que van en contra de los planes del presidente de la Liga, Javier Tebas, quien mostró su determinación para seguir adelante con los planes de jugar el partido, programado para el 26 de enero en Miami.

