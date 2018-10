Dejó el cultivo de arveja china para recobrar su lugar en la Vuelta a Guatemala

Fue una larga espera de 14 años al lado de la carretera, que por etapas fue un infierno, la que Abel Jocholá Cancax tuvo que experimentar para volver a una de las competencias más importantes en su carrera.

En marzo de este año, el de la aldea Las Mercedes en Patzún, Chimaltenango, recibió una notificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la que supo que quedó sin efecto una suspensión de por vida que le fue impuesta por el uso de sustancias prohibidas.

Con casi 40 años, esto representó para él uno de los triunfos más importantes en la carrera de la vida, lo cual le abrió nuevamente las puertas de la Vuelta a Guatemala, sobre todo al haberse comprobado su inocencia en el caso.

En 2004, una caída le provocó varias heridas en el cuerpo en las que le fue aplicado un cicatrizante que dio pie al resultado analítico adverso. Esto fue interpretado por la UCI como reicidencia para él, quien en 2001 fue inhabilitado por el uso de una pomada para los hemorroides.

Arando el camino de vuelta

“Para mí, lo que pasó marcó un cambio muy grande, me metí de lleno en la agricultura con el cultivo de arveja china, lo cual me ayudó a generar ingresos y luego, con una empresa que se dedica a la venta y exportación de la arveja a los Estados Unidos con gente que me abrió las puertas y con quien estaré agradecido eternamente”, expresa el corredor del equipo Comayma que representa a Chimaltenango.

“Estar aquí me tiene muy contento… durante mucho tiempo dejé de hacer lo que más me gusta y aunque me está costando en las etapas, estoy dando lo mejor de mí”, comparte el campeón de metas volantes en 2003, quien confiesa que durante los últimos 7 meses se preparó para competir en la actual Vuelta.

“Esto es un asunto más de experiencia después de haber estado en la Vuelta al Táchira (Venezuela) o la Ruta de las Américas (México) porque se necesitan entre 15 y 18 mil kilómetros para llegar en condiciones y yo hice 9 mil, por lo que estoy en un 60 por ciento”, agrega Jocholá quien asegura que en 2019 volverá mejor preparado a la Vuelta para pelearla al tú por tú.