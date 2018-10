El Barcelona sobrevivió sin Messi y derrota al Inter

El FC Barcelona logró sobrevivir a su primera prueba de fuego sin su estrella Lionel Messi quien está recuperándose de una fractura en el codo derecho y venció al Inter de Milán 2-0.

Con este resultado, el conjunto azulgrana toma en soledad el liderato del grupo B y tiene más que asegurado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Rafinha, el hombre elegido por Ernesto Valverde para suplir la baja del astro argentino, abrió el marcador (32), antes de que Jordi Alba pusiera el 2-0 (83) definitivo en un partido, que Messi vio desde la grada del Camp Nou.

Con el brazo en cabestrillo y acompañado de su hijo, Messi no perdió detalle de un encuentro que el Barcelona dominó y que le hace dar un paso de gigante hacia la clasificación para la siguiente fase de la Champions.

La presión alta del Barcelona ahogó a un Inter de Milán, al que no le duraba nada la pelota en su intento de salir jugando desde atrás.

Los italianos apenas inquietaron en la primera parte el marco de Marc-André Ter Stegen que en la ocasión más peligrosa de los visitante vio cómo Mauro Icardi remataba alto un centro desde la izquierda (16).

Tras dos disparos previos de Rafinha (21, 28), Luis Suárez metió un centro al área donde apareció el brasileño para hacer el 1-0 (32).

El dominio del Barcelona acabó traduciéndose en un segundo tanto cuando Jordi Alba recibió en la frontal para internarse en el área y soltar un tiro cruzado que supuso el 2-0 definitivo.

La victoria deja al Barcelona líder en solitario de la llave B de la Liga de Campeones con tres puntos de ventaja sobre el Inter, que se queda segundo.

El triunfo supone además un golpe de moral de cara al Clásico liguero contra el Real Madrid que se perfila el domingo próximo en Barcelona.

