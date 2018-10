Presidente del Barcelona aclara rumores sobre el regreso de Neymar

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha cortado las especulaciones en torno a un eventual retorno del brasileño Neymar al club azulgrana asegurando que "no está previsto" que vuelva.

"No está previsto que Neymar vuelva. No he tenido ninguna llamada del entorno del futbolista, no hemos hecho ninguna reunión", declaró el mandatario azulgrana, después que la prensa española haya especulado con el deseo del jugador de volver a la capital catalana.