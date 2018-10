Raikkonen posterga la consagración de Hamilton

El finlandés Kimi Raikkonen ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, con el británico Lewis Hamilton tercero y el alemán Sebastian Vettel cuarto, por lo que el inglés tendrá que esperar al menos hasta el GP de México para ver si se corona campeón por quinta vez.

Raikkonen, que no ganaba un GP desde 2013, firmó un triunfo 113 carreras después tras adelantar a Hamilton en la salida y conservar su ventaja en las últimas curvas en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El holandés Max Verstappen (Red Bull) fue segundo tras largar en la decimoctava posición.

Hamilton, que había logrado la pole en la víspera, no pudo mantener su lugar en la parrilla en la salida y rápidamente se vio segundo por detrás del finlandés. El de Mercedes prefirió ser conservador, a sabiendas de lo que se jugaba, y no presentó batalla.

Mientras, detrás, Sebastián Vettel luchaba por acercarse a la cabeza luego de largar quinto tras ser penalizado el viernes con tres posiciones al sobrepasar el límite de velocidad con una bandera roja en pista.

Sin embargo, el alemán cometió un error en la primera vuelta al intentar adelantar a Daniel Ricciardo (Red Bull) y, luego de tocarse, se salió de la ruta, sufrió un trompo y perdió casi 20 segundos, dejando el título de Hamilton en bandeja.

"¿Mis sensaciones? Encontradas. Contento, realmente contento por Kimi. Pero no tanto por mí. Tendría que haber sido un mejor día. Debí estar en su punto ciego (de Ricciardo). No estoy seguro de que me viera. La curva se cerraba y nos golpeamos. Fue una gran pérdida para mí", señaló Vettel.

What. A. Race

Kimi makes history…

Verstappen stages an epic fightback…

And Vettel spins but still keeps the title fight alive

We'll be picking through it all on #F1Live, hosted by @wbuxtonofficial and @ConorDaly22#F1 #USGP https://t.co/3H6dqFw7aD

— Formula 1 (@F1) October 21, 2018