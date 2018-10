Lopetegui confiesa qué encontró en el vestuario tras la derrota ante el Levante

El entrenador del Real Madrid no se disculpó, al contrario dijo estar con más ánimo que nunca pues el resultado fue “injusto”, pero también confesó cómo encontró el vestuario.

"Me encuentro con más ánimo que nunca, creo más que nunca en este equipo, por el esfuerzo que ha hecho, por como ha reaccionado ante el infortunio", dijo Lopetegui en la conferencia de prensa después del juego que perdió 2-1.

"El equipo se ha dejado todo en el campo, esta es la manera de revertir dinámicas, no hay otra. Este es el camino hemos hecho todo lo que creemos que teníamos que hacer: atacar mucho, y bien, hemos tenido 34 tiros, 14 entre palos, 4 palos, 2 goles anulados", destacó.

Sin embargo, a pesar de decir que estaba muy positivo, confesó cómo encontró el vestuario después de la derrota.

“Me he encontrado con un vestuario triste, sabiendo la injusticia que el fútbol ha tenido con nosotros. Está claro que no es merecido, pero el futbol no se gana por merecimiento, sino por goles", añadió Lopetegui.