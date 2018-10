UEFA aumenta fondos para futbol europeo de mujeres

La UEFA destinará más dinero a sus 15 federaciones para invertir en el futbol de mujeres.

El organismo rector del futbol europeo indicó que un incremento de 50% otorgará a las federaciones nacionales 150.000 euros (174.000 dólares) anuales al Programa de Desarrollo de Futbol de Mujeres a partir de 2020.

#WhatIf UEFA committed an extra 50% to growing the women's game in Europe?

🙌 Let's make it happen 🙌

Read more about our #WomeninFootball #WhatIf pledge 👇https://t.co/I6gvKKvYAW pic.twitter.com/KgTgDxBTyc

— UEFA (@UEFA) October 15, 2018