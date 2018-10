VIDEO. Defensa del Sporting de Lisboa salga la vida de su portero

El guardameta quedó inconsciente tras estrellarse contra uno de sus postes, su compañero hizo todo por salvarle la vida. Mira el video.

El zaguero uruguayo Sebastián Coates se dio cuenta que algo no andaba bien con su guardameta y rápidamente intentó auxiliarlo, pues estaba inconsciente después de haberse chocado con un de los postes.

Foto: AFP

El incidente ocurrió entre el Portimonense y el Sporting de Lisboa correspondiente a la fecha 7 del futbol de Portugal, estuvo a punto de terminar en tragedia, afortunadamente Coates reaccionó a tiempo y logró salvar la vida del portero francés Romaín Salin.

El guardameta se lanzó para intentar evitar la segunda anotación del equipo local, en la primera parte del partido, sin embargo, no solo no pudo evitar el gol, sino que no calculó dónde caería, y desafortunadamente su rostro se chochó contra uno de los parales, lo que provocó que quedara inconsciente.

El defensa al darse cuenta de lo que sucedió, corrió a auxiliarlo; metió sus dedos en la boca de su compañero para evitar que se asfixiara con su propia lengua, momentos después los médicos llegaron para atenderlo.

El guardameta abandonó el terreno de juego y fue trasladado a un hospital cercano para realizarle estudios que determinarían su estado de salud. El partido terminó con un marcador de 4-2 a favor del Portimonense, Coates vivió uno de sus cumpleaños más contrastantes de su vida, pues primero pasó por la angustia de atender a su compañero inconsciente y posteriormente celebró una anotación que no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo.

*Con información de Publinews internacional