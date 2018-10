Argentino Matías Almeyda, nuevo técnico de San José Earthquakes

Los Earthquakes de San José confirmaron el lunes la contratación del argentino Matías Almeyda como su nuevo técnico.

El club de la MLS indicó que Steve Ralston, quien se desempeña como entrenador interino, permanecerá en ese cargo durante los últimos dos compromisos de la temporada regular. Almeyda debutará en la próxima campaña.

Con humildad y trabajo haremos grandes cosas/ With humility and hard work we will do big things👊🏼⚽️ pic.twitter.com/2xh1l4EjFT

— Matías Jesús Almeyda (@peladoalmeyda) October 8, 2018