VIDEO. Famosa tenista muestra su lado más frívolo y humilla a recogepelotas

La deportista no soportó haber sido eliminada en los cuartos de final y se desquitó con el recogepelotas. Mira cómo lo trató, no le importó que las cámaras la grabaran.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se comportó de una forma repudiable contra un recogepelotas luego de haber sufrido la derrota ante la china Wang Quiang en los cuartos de final en el China Open, con marcadores de 7-5 y 7-5.

Su enojo fue tanto que se desquitó con el más humilde de la cancha. Después de haberse terminado el agua de su botella, hizo varias señas al recogepelotas para que se llevara su basura, y terminó aventándosela al piso, en lugar de esperar y entregársela.

Las imágenes se han vuelto virales y los comentarios en las redes han estallado ante la actitud de la tenista, de quien dicen es repudiable lo que hizo.

Otra “Verdasquita”. La bielorrusa Aryna Sabalenka en Pekín y su reacción al ver que ningún ball boy fue por su botella vacía. No aprenden ni para las cámaras. pic.twitter.com/mFQmlTTDbX

La deportista incluso, generó cólera entre los aficionados, quienes recordaron que hace algunos días el español Fernando Verdasco también fue acusado de maltratar a un recogepelotas.

“Otra “Verdasquita”. La bielorrusa Aryna Sabalenka en Pekín y su reacción al ver que ningún “ball boy” fue por su botella vacía. No aprenden ni para las cámaras”, “Lamentable actitud de Aryna Sabalenka durante su partido. Ojalá algún día los /as jugadores/as logren darse cuenta de que los chicos que pasan las pelotas no son sus esclavos”, fueron algunas de las críticas.