Guatemala niega visa a selección venezolana de rugby

Los deportistas tenían sus boletos comprados para participar en el torneo que se llevará a cabo en La Antigua Guatemala, pero no podrán asistir.

Y es que según los medios venezolanos, la cancillería de Guatemala negó el visado a los integrantes de la selección venezolana de rugby que competirían en este importante evento.

La cancillería de @GuatemalaGob negó el visado a los integrantes de la selección de rugby de Venezuela para participar en evento regional B. Boletos comprados y dos meses de preparación para nada #DeporteNoEsPolitica — Mari Montes ⚾️ (@porlagoma) September 25, 2018

Los jugadores ya habían comprado su boleto y se habían entrenado arduamente durante dos meses con miras a este torne. Así lo dejo ver la periodista venezolana Mari Montes, en su cuenta de Twitter.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “¿cómo es posibles que la Selección de Rugby de Venezuela no pueda asistir a un evento internacional en Guatemala porque no tienen visa? Con todo el respeto de ese país, es el colmo querer ser superior”, es uno de los comentarios.

Como es posible que la de Venezuela selección de rugby no pueda asistir a un evento internacional en Guatemala porque no tienen visa? Con todo el respeto de ese país es el colmo querer ser más superior @pinfantea @CarlosDBautista @NicolasMaduro — El radical (@mimontuno) September 26, 2018

Pero a los usuarios también se unió la Federación Peruana de Rugby, que incluso emitió un comunicado.

“La Federación Peruana de Rugby, lamenta la decisión del Consulado Guatemalteco de negar la vista para los jugadores del Seleccionado de Rugby, que impide su presencia en el torneo Sudamericano 4 Naciones. Tal decisión afecta no solo a nuestros hermanos, sino también al crecimiento del deporte de Guatemala”, indica el documento.

El torneo se llevará a cabo del 30 de septiembre al 6 de octubre de este año, en La Antigua Guatemala, y aún se desconoce por qué el consulado de nuestro país tomó esta decisión.