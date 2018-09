"El mejor es Messi", dice Valverde sobre el premio The Best a Modric

Luka Modric, elegido el lunes mejor jugador de la FIFA en 2018, "ha hecho un gran años", pero insistió en que para el Barcelona "el mejor es Leo" (Messi), aseguró su entrenador Ernesto Valverde, lamentando la proliferación de premios individuales y trofeos de todo tipo.

"¿Modric The Best? Cada uno tendrá su opinión. Yo tengo la mía y tampoco es el momento de comparar unos jugadores con otros, para nosotros el mejor es Leo. Un premio que dice 'el mejor' y no está el mejor… pero vamos, no tengo nada que decir, Modric es un gran jugador y ha hecho un gran año", respondió el técnico azulgrana en la víspera de enfrentarse al Leganés en la Liga.