Marc Márquez gana el GP de Aragón y amplía ventaja al frente del Mundial

El español Marc Márquez (Honda) conquistó el Gran Premio de Aragón para incrementar su ventaja al frente del Mundial de MotoGP, este domingo en el circuito de Motorland Aragón, cerca de Alcañiz.

Márquez, que no subía a lo más alto del podio desde antes del parón estival (tres Grandes Premios que ganaron sus rivales de Ducati), superó a los italianos Andrea Dovizioso (Ducati) y Andrea Ianonne (Suzuki).

Su ventaja al frente del Mundial es ahora de 72 puntos sobre su inmediato perseguidor, Dovizioso.

This is what they came to see 💪

The @marcmarquez93 fan club goes wild for their man!#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ay5IKInETP

— MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 23, 2018