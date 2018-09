VIDEO. Campeón Mundial de boxeo finge ser policía para desnudar a inocente piloto

Hace apenas unos días se filtró un video que indignó a los usuarios de las redes, en donde se ve al boxeador humillando y burlándose de una mujer adicta al crack.

Al campeón mundial de los pesos medianos de la OMB, Billy Joe Saunders, se le volvió a ir la mano con dos personas.

Días atrás se reveló una grabación en donde Billy se burló de una drogadicta, diciéndole que le daría 150 libras de droga a cambio de golpear a un hombre, y este jueves, una nueva “broma” del campeón salió a la luz.

En este nuevo video, Saunders se disfrazó de policía para acusar a un inocente conductor de portar un arma ilegal. Con este pretexto, el boxeador de 28 años hizo que el hombre se despojara de su camisa y pantalón hasta dejarlo casi desnudo.

“Nos llamaron para advertirnos que este vehículo portaba un arma”, le dijo Saunders al conductor, al verse en problemas, el piloto hizo todo lo que el pugilista le pidió, en algún momento del video, también se le escucha decir, “Voy a tener que pedir refuerzos”.

Apologise to everybody who’s took offence totally in the wrong ‘ can’t do anything But be sorry ‘ banter when wrong ‘ Apologies once again

— billyjoesaunders (@bjsaunders_) September 18, 2018