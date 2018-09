El primer clásico español de la temporada ya tiene hora

Por primera vez después de 9 años, el clásico español que ya tiene fecha y hora, no tendrá en la gramilla a Cristiano Ronaldo, algo que ha causado morbo por la rivalidad con Messi.

La Liga española ha revelado este viernes los detalles del primer choque entre los clubes más laureados del mundo, el Barcelona y el Real Madrid.

🔥 ¡#ElClásico ya tiene fecha! 🔥 📅 Domingo 28 de octubre

⏰ 16:15 horas

🏟 Camp Nou pic.twitter.com/IfjEyLjUrV — LaLiga (@LaLiga) September 14, 2018

La popularidad de la que gozan estos dos equipos ha hecho que este enfrentamiento se convierta en uno de los más importantes del planeta, claro esta vez no habrá rivalidad Messi-Ronaldo.

Este jueves por medio de sus rede sociales, la Liga dio a conocer los detalles del primer clásico de la temporada. El Barcelona será local en el Camp Nou el domingo 28 de octubre a las 16:15 horas de España, 9:15 de Guatemala, un horario poco usual para este tipo de enfrentamientos.

Sin embargo, pensar e este choque es recordar al portugués Cristiano Ronaldo, algo que causa morbo no solo en la prensa, sino entre los aficionados, pues junto con Lionel Messi, encumbró una de las rivalidades más grandes en la historia del futbol mundial.

El partido será válido por la fecha 10, la jornada la abrirá el partido entre el Valladolid y el Espanyol el viernes. El sábado abrirán el Girona y el Rayo Vallecano, la jornada de es día la completarán los partidos Athletic vs. Valencia, Levante vs. Leganés, Celta vs. Éibar y Atlético de Madrid vs. Real Sociedad.