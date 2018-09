VIDEO. Ciclista nacional Gaby Soto confirma que correrá con equipo mexicano

La pedalista Gabriela Soto dio una de las mejores noticias a Guatemala, al haber confirmado que fue aceptada para correr con un equipo mexicano. Mira el video.

Después de haber pasado las pruebas con el Swapit-Agolico, de México y haber obtenido el visto bueno del entrenador del equipo, David Plaza, la ciclista Gaby Soto informó a los guatemaltecos que por primera vez competirá con un equipo en el extranjero.

Publinews Guatemala Guatemalteca Gaby Soto pasa las pruebas con equipo de México La ciclista está muy cerca de cumplir una de sus metas, competir de lleno en el extranjero.

“Soy orgullosamente ciclista guatemalteca, actualmente campeona nacional, campeona centroamericana de croo y subcampeona centroamericana de ruta”, expresó Gaby, mencionando solo algunos de sus logros en su carrera.

“Estoy muy feliz y emocionada de compartir con ustedes que seré parte del equipo Swapit-Agolico, espero convertirme en una mejor ciclista y ser parte de la élite mundial de ciclismo dando lo mejor. Gracias a todos por su apoyo y nunca olviden que juntas somos mejores”, agregó.

Felicidades a Jasmin Gabriela Soto oficialmente integrante del Swapit-Agolico, para la temporada 2019. pic.twitter.com/jphW0cx981 — @fedeciclismoguate (@fgciclismoguate) September 14, 2018

El Swapit-Agolico fue el equipo que recientemente ganó la Vuelta Femenina a Guatemala, que se llevó a cabo en los primeros días de agosto, y fue en este evento en el que puso la mirada en la pedalista, que terminó como Mejor Guatemalteca de la prueba que constó de cuatro etapas.

“Este es el sueño más grande que he tenido, desde hace 3 años he venido trabajando muy duro para poder estar bien en las carreras nacionales y buscar una oportunidad en el extranjero, pero no imaginé que la Vuelta me abriría las puertas para integrar un equipo tan profesional como este”, le dijo Gaby, días atrás a Publinews.