FOTOS. Guatemalteca se corona campeona en prueba en Las Vegas Nevada

View this post on Instagram

Hace 5 años que comenzó esta misión ..estoy tan emocionada que las palabras se quedan cortas para poder expresar tantos sentimientos pero estoy contenta no solo de anunciarles mi primer lugar en el campeonato Mr Olympia Amateur, si no también de compartir mi felicidad de haber ganado la tan anhelada tarjeta profesional! 🙏🏻 es sueño que no me lo creo aún! gracias a tantos que estuvieron estos 5 años, a los que se fueron y a los que siguen porque cada uno a puesto un pedacito de lo que se logró ayer! .. gracias a todo mi sistema de soporte: mi familia, mi mamá, mi Sebas, mi fan número uno Eduardo, mis amig@s que estuvieron pendientes con sus mensajes, a ustedes que me leen, a mis combustibles @the vitamin shoppe gt.. a mi otra casa @futecasportgymiraflores @futecasportgym .. definitivamente a todo su apoyo @sportstherapymiraflores @dollface_guatemala @perfisasport @profitnessguate porque todos ustedes fueron parte del proceso y por supuesto a mi team y apoyo durante toda esta prep @renee.fit_ @the_pro_ducer @the pro physiques …a todos muchisimas gracias! .. y como dice Walt Disney si lo puedes soñar lo puedes lograr!!… 🙏🏻💪🏻💪🏻🏆🥇