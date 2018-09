VIDEO. Djokovic gana a Del Potro en la final y conquista su tercer US Open

El serbio Novak Djokovic ganó este domingo su tercer Abierto de Estados Unidos al vencer en la final en sets corridos al argentino Juan Martín del Potro, sumando su segundo título de Grand Slam de la temporada y arrebatándole el tercer puesto del ranking de la ATP.

🏆🏆🏆@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows! He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.#USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Djokovic, en su octava final en las pistas duras de Flushing Meadows, se coronó por tercera vez al derrotar al albiceleste 6-3, 7-6 (7/4), 6-3 en tres horas y 16 minutos de juego.

El balcánico demostró una vez más que su lesión en el codo, que lo apartó del circuito durante varios meses, quedó en el pasado al levantar su decimocuarto Grand Slam, el segundo del año después de Wimbledon, y situándose en la tercera posición de la ATP en detrimento de Del Potro, que es ahora cuarto.

From one champion to another. These are the moments we love to see…#USOpen pic.twitter.com/MfmZbWV0B1 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Djokovic igualó también a la leyenda estadounidense Pete Sampras en torneos mayores y se quedó a tres del español Rafael Nadal (17) y a seis del suizo Roger Federer (20), que lideran la clasificación histórica.

Praise to an idol and a fellow competitor…@DjokerNole shows some ❤ for Pete Sampras and his worthy opponent this evening.#USOpen pic.twitter.com/Gl5MSwDkaU — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2018

Delpo, de vuelta a la final nueve años después de alzarse con el trofeo en Nueva York, presentó batalla y, aunque se quedó a las puertas, dejó claro de nuevo que sus problemas en las muñecas son historia y que está listo para optar a todos los títulos tras ganar en marzo en Indian Wells su primer Masters 1000.