¿Quién es el sexy futbolista que contrató un equipo de México?

Rinaldi dijo estar motivado de llegar al futbol mexicano y en especial con el conjunto escualo donde confía poder aportar para el bien del equipo.

El argentino quien ha jugado en diferentes ligas del viejo continente, dijo estar listo para sumar, “que la gente se quede tranquila de que voy a dar el cien por ciento, que me voy a esforzar, que vengo a sumar y a que podamos hacer una buena campaña todo el equipo”.

Rinaldi mencionó que siempre le interesó jugar en el fútbol mexicano, “me fui de chico de Argentina y México fue un mercado que me gustaba para venir, ahora se dio la posibilidad con un equipo como Veracruz y estoy contento, con ganas de conocer al grupo, al equipo y ya empezar a entrenar”.

Al ser cuestionado si está listo para debutar con los escualos en la Liga MX, el jugador mencionó, “yo no soy el director técnico, yo entreno y que decidan los que tengan que hacerlo, yo me siento para jugar ahora, estuve entrenando, acaba de jugar unos amistosos así que espero ponerme a punto y estar a disposición para cuando el técnico lo decida ganarme un lugar”.

Finalmente dijo tener ya conocimiento del equipo al cual llega.

“Tenía muchos compañeros acá, sé que hay muchos argentinos en la liga de México, he tenido compañeros que han venido a Veracruz y me han hablado muy bien, yo conocía a Lucas Rodríguez, Gabriel Peñalba, Daniel Villalva, todos jugadores que han estado en el torneo argentino y obviamente que cuando se dio la oportunidad me hice en contacto con ellos para saber un poco de todo y tomé la decisión de venir”, comentó.