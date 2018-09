Djokovic arrasa a Nishikori y avanza a la gran final el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic pasó por encima este viernes del japonés Kei Nishikori en tres sets y se enfrentará el domingo al argentino Juan Martín del Potro en la final del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, vigente campeón en Wimbledon y sexto sembrado en Nueva York, no tuvo dificultades para batir al nipón por 6-3, 6-4, 6-2 en apenas dos horas y 23 minutos.

WHAT. A. FINISH. @djokernole reaches his 8th final in Flushing Meadows (23rd overall) after defeating Nishikori 6-3, 6-4, 6-2! #USOpen pic.twitter.com/vXIUeiPqD4

Así, el serbio disputará otra final de Grand Slam luego de haber derrotado al sudafricano Kevin Anderson en la hierba de Londres a mediados de julio y de alzarse también con el título en el Masters 1000 de Cincinnati, hace poco más de dos semanas, ante el suizo Roger Federer.

Djokovic continuó este viernes con su espectacular racha ante Nishikori, al que no dio tregua desde el principio. El balcánico lo había vencido en 14 de los 16 enfrentamientos previos entre ambos, con su última derrota en 2014… precisamente en semifinales del US Open.

Pero, sin el calor que lo persiguió y desestabilizó en fechas anteriores, el balcánico salió a decidir pronto el partido, agresivo con su resto y acertado con su servicio, para tomar una ventaja pronto al quebrarle el saque a su oponente desde el segundo juego.

Con esa renta, fue pasando el tiempo, Nishikori no logró acercarse ni siquiera a la ruptura y Djokovic se adjudicó la primera manga en solo 36 minutos tras haber aprovechado uno de sus cinco puntos de break y no haber dado la posibilidad a su rival de tener ninguno.

Y así se desarrolló el resto del choque. En la misma línea. Con el mismo guión. El serbio se benefició en cada set de las brechas en el saque del japonés, firmó un quiebre en el quinto juego de la segunda manga y en el tercero y el séptimo de la tercera, sumando un triunfo que lo coloca a las puertas de su segundo Grand Slam del año.

"We've played 18 times. I have tremendous respect for him as a person and a player."@DjokerNole's thoughts on @delpotrojuan #USOpen pic.twitter.com/ytvBJfdvVv

