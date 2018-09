Francia estrena su corona con un pálido empate ante Alemania

Francia estrenó su título mundial de Rusia 2018 y su camiseta con dos estrellas con un empate sin goles (0-0) en su visita a Alemania, este jueves en Múnich, en el arranque para ambos en el Grupo 1 de la primera categoría de la Liga de Naciones.

Esa nueva competición de la UEFA fue el escenario para que las dos selecciones disputaran su primer partido después de la Copa del Mundo, en la que acabaron con sensaciones antagónicas, ya que la "Mannschaft" protagonizó un sonoro fracaso al caer eliminada en la fase de grupos.

Con ganas de resarcirse, los alemanes lo intentaron con más peligro ante la selección que le sucedió como campeona mundial, a la que salvó en gran medida el buen papel de su arquero Alphonse Areola, que jugó este partido ante las lesiones de Hugo Lloris y Steve Mandanda.

En la clasificación de la Liga de Naciones A, ambas suman un punto. Holanda, el otro equipo del Grupo 1, arrancará en el torneo el domingo en Francia, el mismo día que Alemania aprovechará que no tiene compromiso en esta nueva competición para disputar un amistoso frente a Perú.

El empate en este partido inicial del grupo deja la situación abierta. El choque entre ambas selecciones en suelo francés, en la segunda vuelta, tendrá lugar el 16 de octubre.

Ya desde los primeros minutos del pulso de este jueves, ambos dejaron claro que se tomaban muy en serio el partido.

