Nishikori derrotó en cuatro horas al croata Cilic y avanza a la semifinal

El tenista japonés Kei Nishikori derrotó este miércoles en cinco sets al croata Marin Cilic en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, vengándose de la final que le ganó el europeo en el torneo en 2014.

Nishikori, vigésimo primer sembrado del campeonato, remontó un set en contra y acabó ganando en el quinto por 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 en cuatro horas y ocho minutos de juego.

El japonés se medirá ahora en la penúltima instancia al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el australiano John Millan, que se enfrentan en el último turno de la velada en la Arthur Ashe.

Cilic parecía tener dominada la contienda tras adelantarse en el primer set y lograr una ventaja de 4-2 en el segundo pero el japonés nunca bajó los brazos y acabó sumando las dos siguientes mangas.

Pero el croata no había dicho su última palabra. Firmó un 6-4 en la cuarta para gritar presente y todo se decidió en la última, con un quiebre del nipón en el décimo y definitivo juego que lo acercó de nuevo a la última instancia del campeonato, cuatro años después.

Making history…@keinishikori defeats Cilic 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 to reach the #USOpen semifinals!

This is the 1st time in the Open Era that a Japanese man and woman (Osaka) are in the SF of a Grand Slam…#USOpen pic.twitter.com/0razc0QO7N

