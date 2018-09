Ni las cirugías han podido quitarle la felicidad a Juan Martín del Potro

Nueve años y cuatro cirugías en las muñecas después de coronarse en Estados Unidos, Juan Martín del Potro es un hombre feliz que ama lo que hace. Con la humildad que solo enseñan los reveses, el argentino valora como un título cada partido que juega y gana. "Es hora de celebrar", dice antes de encarar las semis del US Open.

"Después de todos mis problemas pienso que es hora de celebrar ese tipo de cosas. Amo este deporte. Amo la competición y estoy muy orgulloso de estar aquí de nuevo", señaló con una enorme sonrisa después de vencer en cuatro sets al estadounidense John Isner.

"Estoy muy contento por mi nivel, por todo lo que he tenido que pasar para estar en esta situación ahora. Pienso que no importa el resultado final en el torneo. Estoy disfrutando de jugar al tenis de nuevo. Estoy disfrutando mucho aficiones como esta. Me gusta jugar grandes partidos contra otros jugadores. Eso me hace sentir vivo de nuevo", agregó.