Figuras de la selección de Colombia rinden emotivas palabras a Pekerman

Nuestro agradecimiento por su profesionalismo y por todos estos años de trabajo y entrega en pro del fútbol colombiano. Gracias por creer en nosotros, por cada una de las enseñanzas y por transmitirnos el significado y el valor que existe cuando nos ponemos la camiseta de nuestra selección. Como equipo tuvimos un cambio de mentalidad y un salto de calidad en todos los aspectos, desde lo más pequeños detalles de un entrenamiento, hasta los más grandes objetivos que nos trazamos. Le deseo lo mejor para su carrera. Igualmente, es un momento para agradecer a todo el cuerpo técnico por el trabajo y entrega por la Selección Colombia. Gracias.

A post shared by Falcao (@falcao) on Sep 4, 2018 at 4:42pm PDT