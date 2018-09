Equipo mexicano se enfrentaría al Real Madrid en el Mundial de Clubes

La mañana del viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes, donde las Chivas del Guadalajara conocieron a su rival.

El Rebaño Sagrado comenzará su camino en dicho certamen el 15 de diciembre al enfrentar al campeón de Asia, el cual se conocerá en noviembre.

En dado caso de que Chivas se quede con el triunfo en el partido de su debut, chocaría con el Real Madrid en las semifinales, duelo que se disputaría el 19 de diciembre en el Estadio Zayed Sports City en Abu Dabi.

