Marco Pablo Pappa llega a un acuerdo con Deportivo Petapa

El habilidoso zurdo Marco Pablo Pappa ya tiene nuevo equipo, pues la tarde del jueves se dio a conocer que llegó a un acuerdo con Deportivo Petapa según informó Emisoras Unidas.

El volante no entró en los planes de Municipal para la presente temporada, aunque entrenó algunos días con los escarlatas.

Pappa asistió al estadio Julio Armando Cóbar, en San Miguel Petapa, para presenciar el partido de su nuevo equipo quien se midió ante Antigua GFC. El talentoso volante podría debutar en la jornada 7 ante el campeón Guastatoya.

Al ser captado a nivel de cancha por periodistas, estos abordaron el tema de Selección Nacional y sobre una posible incorporación de Pappa ahora que está de regreso para jugar.

Creo que ya hace falta, más ahora que si esperamos dos años para volver a tener selección por qué no volver a empezar un nuevo proceso en mi carrera para poder lograr estar en una nueva convocatoria, pero eso solo lo dirá el tiempo y el mismo cuerpo técnico", dijo Marco Pablo a Emisoras Unidas.

Pero antes de que esto suceda, el jugador indicó que por el momento tiene solamente en mente estar a tono con su nuevo equipo, los loros.

Ahorita me meteré de lleno con mis compañeros, sé que poco a poco vamos a ir mejorando. Ya había entrenado con muchos de los chicos las últimas veces y sé que hay talento, hay juventud, hay gana, y me hicieron recordar mi proceso de formación. No va a ser fácil esto pero nada imposible", aseguró.