Ronaldo también tiene un lugar en la banca de la Juventus

El portugués ya debutó con la “Vecchia Signora” y aunque no pudo estrenarse como goleador, si fue parte fundamental para el primer triunfo de la Juve en la temporada.

A pesar de ser un jugador desequilibrante y que le ayudará mucho al actual campeón de Italia, esto no le asegura que vaya a ser titular indiscutible tal y como lo aseguró su técnico Massimiliano Allegri. Por lo que Cristiano Ronaldo en algún momento le tocará ver los juegos desde la banca e ingresar de cambio.

La idea de Allegri es poder rotar al delantero luso tal y como lo hiciera en su momento Zinedine Zidane cuando coincidieron en el Real Madrid.

El luso debutará este sábado ante su nueva afición en el Allianz Stadium, un estadio en el que el pasado abril firmó un golazo de chilena con la camiseta del Real Madrid que provocó una larga ovación de la hinchada turinesa.

En Turín hay máximo entusiasmo por ver en vivo a Cristiano, pero el técnico de la Juventus recordó que su equipo necesitará mantener la concentración en el próximo rival, una Lazio que el año pasado triunfó por 2-1 en el Allianz Stadium.

GRAN DUPLA

Allegri informó además de que Cristiano y el argentino Paulo Dybala son los dos jugadores encargados de transformar los penaltis, pero no dio pistas sobre quién lanzará las faltas directas.

