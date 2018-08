Guatemalteco competirá en Mundial Absoluto de Pelota con una prótesis

Juan Diego Blas representará a Guatemala en los Mundiales de Pelota que se llevarán a cabo en España, su historia ha cautivado a algunos medios españoles.

El guatemalteco se ha mostrado muy orgulloso no solo de sus raíces sino de su forma de juego, pues competirá en el torneo más importante de este deporte, de una forma distinta a los demás, con una prótesis en su pierna derecha.

El sitio oficial de los juegos, “mundialpilota2018.org”, quedó cautivado con su historia, y le hizo una entrevista en la que resalta la tenacidad, valentía y pasión de este pelotari.

Juan Diego no es un deportista como cualquier otro, y no competirá en un evento adaptado, lo hará contra quienes están en el cien por ciento de sus capacidades.

Practica los juegos de pelota desde que tenía 10 años y en Barcelona, España, jugará su cuarto mundial absoluto, el que añadirá a su palmarés de éxito. Para él, ganar una medalla no lo es todo, el triunfo radica en jugar y terminar cada uno de los partidos.

Por su lucha y perseverancia, ha recibido varios premios al juego limpio, a la constancia, esfuerzo y dedicación. Y el Mundial de Barcelona le permitirá hacer lo que más ama, estar en un frontón.

Juan Diego es el único representante de Guatemala en los Mundiales de Pelota de Barcelona, y estas son sus impresiones:

Juan Diego resalta que su pasión por este deporte le ha hecho buscar las alternativas para poder asistir a las competiciones.

“Busco la forma de poder ir con mis ahorros y apoyo de empresas y organizaciones que me ayudan (Fastum Gel, Radical, Sport, Deporade, Comité Olímpico Guatemalteco, Foot Foundation, Master Pro y 201 Oficial)”, dice.

Blas añade que Guatemala tiene poca participación por falta de lugares en los que se enseñe este deporte, y por eso decidió poner su “granito de arena”. “Doy clases e una escuelita de frontón para que ya más jugadores jóvenes”, comparte.

El pelotari dice que jugar con una prótesis no ha sido fácil, pero tampoco una barrera. “Utilizo prótesis desde muy pequeño ya que nací con la ausencia congénita de peroné en mi pierna derecha. Por supuesto que fue difícil y lo es aún ya que no estoy en mi más alto nivel y no digamos de los campeones del mundo. Pero el apoyo de mis amigos mexicanos, los campeones Daniel García, Arturo Rodríguez y Daniel Rodríguez, y otros que me aconsejan y me ayudan a entrenar, voy mejorando”.