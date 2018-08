¡Anuncian a los tres finalistas al mejor jugador de la UEFA!

Ya se sabe quienes son los tres nominados al premio al mejor jugador de la UEFA. El reconocimiento se centra, por lo general, en actuaciones en la Champions League, pero los votantes podrían tomar en cuenta el desempeño de los futbolistas en la reciente Copa del Mundo.

El portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modrić y el egipcio Mohamed Salah son los tres finalistas para el trofeo, y el ganador se conocerá el próximo 30 de agosto durante una ceremonia en Mónaco.

UEFA Men's Player of the Year 2017/18: who gets your vote? 🤔

🗓️ #UEFAawards presented at the #UCLdraw, 30 August 🏆

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 20, 2018