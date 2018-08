Fernando Alonso le dirá adiós a la Fórmula 1

l Fernando Alonso, actual piloto de la escudería McLarean-Renault en la fórmula 1 y doble campeón mundial (2005 y 2006, con Renault), tomó la dura decisión de no correr más en la temporada 2019.

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2

— McLaren (@McLarenF1) August 14, 2018