Samuel Eto'o suma otro equipo a su larga carrera

A sus 37 años el delantero camerunés Samuel Eto'o, parece que aún no piensa en el retiro y quiere seguir mostrando que aún le quedan piernas para seguir jugando de manera profesional y cuenta con las fuerzas necesarias para seguir marcando goles.

Y es que el exjugador del Real Madrid y el FC Barcelona, jugará la próxima temporada en el Catar Sports Club, y será este día en Catar y en el torneo se reencontrará con viejos amigos con quienes compartió camerino, como: Xavi (Al-Sadd), con el que coincidió en el FC Barcelona, y Wesley Sneijder (Al-Gharafa), su compañero en el Inter de Milán.

The management of Qatar Football Club is pleased to invite you to attend the press conference to present the international star Samuel Eto'o, which will be held on Tuesday at 8:00 pm at the Club

