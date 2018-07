El equipo de todos está de regreso después de mucho tiempo

Después de más de 19 meses, el Proyecto Goal volvió a respirar el ambiente de la Selección Nacional, la cual regresó este día a los entrenamientos en el primer morfociclo dirigido por el técnico nacional Walter Claverí quien vive su segundo aire al mando de la bicolor nacional.

La primera práctica arrancó a las 15:30 horas con un total de 24 jugadores quienes serán observados estos tres días que duren los trabajos, de cara a los encuentros amistosos que sostendrá la selección ante su similar de Cuba el 15 y 18 de agosto en el estadio Doroteo Guamuch Flores y en el Mario Camposeco en Quetzaltenango.











Los jugadores llegaron desde la mañana a la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) para instalarse en la casa del Proyecto Goal, donde tuvieron una pequeña reunión con el cuerpo técnico y posteriormente un almuerzo de convivencia.



Ya en la práctica el combinado azul y blanco hizo un trabajo regenerativo ya que la mayoría de futbolistas vienen de tener actividad con sus respectivos equipos el fin de semana en el inicio el Torneo Apertura de la Liga Nacional.

"Es una alegría volver estar acá después de tanto tiempo de estar suspendidos, vengo con la ilusión de cuando llegué por primera vez, ahora ya toca trabajar fuerte para mantenernos y poder empezar a tener fogueos. Venir a selección siempre es lindo aún más después de tanto tiempo", dijo Rafael Morales, uno de los referentes de la bicolor.

Este primer llamado de Claverí sorprendió, ya que tiene muchas caras nuevas y asimismo no tomó en cuenta a Marco Pappa, no convocó a ningún jugador de Xelajú MC equipo al que dirigió por última vez y llevó a disputar la final del torneo pasado, al igual que no figura ningún jugador de la Antigua GFC.



El morfociclo continuará mañana con un trabajo a doble turno y el miércoles con solo un entrenamiento matutino, donde después los jugadores volverán a sus respectivos equipos y se quedará a la espera de una nueva convocatoria donde el técnico nacional pueda llamar a otros jugadores para conformar el primer equipo que jugará el doble amistoso ante los cubanos.

Foto: Douglas Suruy

Los convocados

Porteros

Paulo César Motta (Municipal)

Luis Tatuaca (Siquinalá)

Nery Lobos (Aurora FC)

Defensas

Héctor Moreira (Municipal)

Elías Enoc Vásquez (Comunicaciones)

Rafael Morales (Comunicaciones)

Wilson Pineda (Guastatoya)

José Márquez (Guastatoya)

Ángel Cabrera (Cobán Imperial)

Eduardo Soto (Cobán Imperial)

Delfino Álvarez (Cobán Imperial)

Manuel Moreno (Malacateco)

Denilson Hernández (Sacachispas)

Volantes

Frank de León (Municipal)

Marvin Ceballos (Comunicaciones)

Rodrigo Saravia (Comunicaciones)

Jorge Vargas (Comunicaciones)

Kevin Norales (Guastatoya)

José Rosales (Petapa)

Prince López (Petapa)

Delanteros

José Martínez (Municipal)

Robin Betancourth (Comunicaciones)

Danilo Guerra (Cobán Imperial)

Wilber Pérez (Sanarate)

Fogueos Selección Nacional

Guatemala vs. Cuba

15 de Agosto

Hora: 18:00

Estadio: Doroteo Guamuch Flores

Precios: Palco Q300, tribuna Q100, preferencia Q50, general Q30

Guatemala vs. Cuba