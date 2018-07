Carrera Fundecan: Ángeles que corren contra el cáncer de mama

La Fundación de Amigos Contra el Cáncer (Fundecan)con el apoyo de Salvavidas llevó a cabo la carrera denominada “Los ángeles no solo vuelan, también corren”, la cual es en beneficio a las mujeres que padecen cáncer de mama.

Con las alas puestas, alrededor de 5 mil personas participaron en la carrera benéfica que inició en la plaza El Obelisco.













"Calculamos que unas 5 mil personas vinieron a apoyar una buena causa que es colaborar con los tratamientos para mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer de mama", dijo Patricia Ponce de García, vicepresidenta de Fundecan.

Esto para apoyar tratamientos de personas que padecen cáncer de mama. “Gracias a todas las personas que participaron para apoyar en los tratamientos de las numeres de escasos recursos”, comentó Patricia Ponce de García, vicepresidenta de Fundecan, quien explicó que esta es la 8a. edición, en esta ocasión de 5 y 10 kilómetros.

Sobreviviente

“Una mañana tenía que ir al doctor y cuando me arreglaba sentí un pelotita en mi pecho y me daba miedo contarle al doctor, pero lo hice y me refirió a otra clínica en donde me dijeron que era cáncer de mama”, dice Sonia Victoria Castillo Mérida, de 41 años, quien compitió en la carrera benéfica con su respectiva playera de “sobreviviente”.

Castillo Mérida, recuerda que el 7 de mayo de 2013 fue intervenida quirúrgicamente y en el tratamiento recibió 25 radioterapias y 8 quimioterapias, las cuales concluyeron en julio de 2014.

“Ese día que me dijeron pensé que me iba a morir, estaban mis hijos y pensaba quien se va a quedar con ellos. Uno no quisiera esas mal noticias. Le agradezco a mi familia porque me apoyaron”, dice la sobreviviente.

Sonia Victoria quien participa en las carreras benéficas hace una invitación para que las personas se acerquen para brindar apoyo.

“Fundecan me apoyó en mi tratamiento y estoy bien agradecida con ellos y todas las personas que me atendieron”, resalta Sonia Victoria mientras comparte la mañana del domingo con sus dos hijos y su esposo.