Esloveno Roglic gana la etapa 19 y Thomas se acerca al título

El esloveno Primoz Roglic, del equipo Lotto, fue el gran vencedor de la última jornada de montaña del Tour de Francia, al imponerse este viernes en la decimonovena etapa, con lo que arrebató el tercer puesto en la clasificación general al británico Chris Froome.

Geraint Thomas, que mantuvo el maillot amarillo, entró en segunda posición a 19 segundos del esloveno, en un grupo en el que estaba también Froome y el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), que conservó la segunda plaza.

