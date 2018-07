Luis Enrique marcará una nueva era al mando de la Selección de España

Luis Enrique, el nuevo seleccionador español de futbol, prometió este jueves que "no va a haber una revolución" en el estilo de juego de "la Roja" tras el fracaso en el Mundial, entre la derrota en el campo y la tumultuosa salida de Lopetegui.

"No va a haber una revolución, es una palabra que a mí no me gusta. Sí que tiene que haber alguna evolución, va a haber cambios", declaró Luis Enrique, durante su presentación a la prensa en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF), en las afueras de Madrid.