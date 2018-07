Carlos Alvarado: “El sueño está cumplido, ahora toca trascender”

Después de tres temporadas con Deportivo Marquense, el escuintleco Carlos Alvarado está cumpliendo el sueño que tuvo desde niño: Ser parte de la plantilla mayor de Municipal y ahora espera ganarse a pulso la titularidad en el equipo de Hernán Medford.

¿Cómo vives el sueño que tuviste desde niño?

Con mucha alegría, es algo que siempre quise desde que inicié en el futbol. El sueño está cumplido y ahora nos toca trascender, trabajaré fuerte para ganarme la titularidad.

¿Esperabas a que se diera tan rápido?

No, en Marquense tuve mucha regularidad y creo que eso me ayudó, sabía que podría tener esta oportunidad, pero nunca me imaginé que fuera tan rápido.

¿Cómo tomás este reto en tu corta carrera?

Con mucha alegría, pero sobre todo con responsabilidad estoy en un equipo grande y tengo que rendir al máximo porque acá la exigencia es muy fuerte.

¿Te dijo algo en especial a tu llegada el técnico Hernán Medford?

Que trabajara con normalidad, pero siempre dando lo mejor de mí, que confía en mis capacidades; me ha dado mucha confianza, es un gran compromiso estar acá y ahora me toca responder con trabajo.

¿Te sientes presionado por ser parte de un equipo que está obligado a ser campeón?

No, me siento comprometido a aportar mi granito de arena para que se cumplan los objetivos. Hay un buen grupo y nos estamos preparando de la mejor manera para que nos salga bien en el torneo.