Turín convulsiona por Cristiano y crea la pizza y los helados CR7

Helados con sabor a CR7, pizza CR7, grandes colas para comprar su camiseta: Turín está convulsionada con la inminente llegada de Cristiano Ronaldo, flamante adquisición de Juventus.

Los comerciantes no pierden la oportunidad de explotar la popularidad del portugués, que la Juve compró en 112 millones de euros en la esperanza de que la ayude a ganar el trofeo que se le niega: la Liga de Campeones.

Leonardo La Porta, propietario de la Gelateria Miretti en el corazón de la ciudad, creó un sabor llamado CR7. No es hincha de la Juve y ni siquiera un apasionado del fútbol, pero acostumbra a inventar sabores alusivos a grandes eventos que tienen lugar en la ciudad.

Dijo que buscó un sabor que representase la unión de Turín y Portugal.

“Usamos un licor portugués típico, Ginja. Aquí en el Piamonte tenemos algo parecido. En Portugal se sirve con una taza de chocolate, por lo que el helado tiene leche, crema, azúcar, harina de algarrobo, este licor Ginja y pedazos de chocolate”.

